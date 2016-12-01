Москва, 1 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы могут сократить себе «летние каникулы» и продлить работу до конца июля, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Парламентарии обсуждают возможность продлить работу депутатов до конца июля — до 23 числа — и сделать последнюю неделю этого месяца «региональной».

Ранее Госдума заканчивала работу к середине июля и вновь возвращалась к текущей работе только в сентябре.

Решение о новом графике работы может быть принято в декабре.