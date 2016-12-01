Берлин, 1 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Министерство экономики Германии обеспокоено тем, что политика избранного президента США Дональда Трампа может ослабить рост крупнейшей мировой экономики в среднесрочной перспективе, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на ежедневную деловую газету Handelsblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Эксперты министерства экономики Германии считают, что ограничение торговых отношений и миграционная политика Трампа приведет к стимулированию экономики США на первоначальном этапе, однако к 2019 году политические решения Трампа «негативно скажутся на торговле и приведут к экономическому дисбалансу, замедлят экономический рост, приведут к увеличению инфляции и ограничению денежно-кредитной политики государства».

Пресс-секретарь министерства экономики Германии отказалась прокомментировать сообщение Handelsblatt.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что намерен ограничить иммигрантам доступ к социальным пособиям, а также разработать систему отслеживания въезда-выезда для тех иностранных граждан, срок действия виз у которых быстро заканчивается.

Также Трамп активно выступал за развитие внутренней промышленности и создание протекционистских барьеров. Избранный президент США пообещал выйти из ВТО, если организация выступит против защитных тарифов для американской промышленности.