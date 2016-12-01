Пекин, 1 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на анонимный источник в руководстве компании LeEco, до конца года одна из крупнейших онлайн-видео компаний Китая сократить до 10% своего штата. Данные меры направлены на сокращение эксплуатационных расходов корпорации.

Keddr.com LeEco

Сокращенные сотрудники, общее число которых может достигнуть 900 человек, получат единовременную выплату в зависимости от выслуги лет. Рынок мгновенно отреагировал на новости, стоимость акций LeEco начала снижаться. Многие эксперты восприняли эту новость как свидетельство экономической ненадежности LeEco, пишет «Чжунго синьвэнь».

Один из топ-менеджеров LeEco на условиях анонимности сообщил, что сокращение персонала связано не с финансовыми проблемами компании, а с политикой организации. Каждые несколько лет руководство LeEco сокращает до 10% штата с целью повышения конкуренции среди оставшихся работников.

Подобная практика не соблюдалась последние 2 года из-за быстрого расширения бизнеса и выхода на новые рынки. С этого года внутренняя политика по данному вопросу будет пересмотрена.

LeEco (ранее LeTV) — китайская технологическая компания и одна из крупнейших онлайн-видео компаний в Китае. Штаб-квартира находится в Пекине. Основана в ноябре 2004 года, занимается производством телепрограмм, предоставляет услуги IP-телевидения, производит электромобили, смартфоны и бытовую технику.