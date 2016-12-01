Калуга, 1 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. К 2021 году объемы производства Калужского фармацевтического кластера планируется увеличить в пять раз. Об этом заявил 30 ноября в Москве на пресс-конференции, посвященной теме развития Калужского фармацевтического кластера, губернатор Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Губернатор Анатолий Артамонов выступил на пресс-конференции в Москве.

«Сегодня есть еще шесть проектов, которые, мы надеемся, будут размещены в Калужской области», — подчеркнул Артамонов. Калужский губернатор рассказал о том, что в регионе сформирована система подготовки необходимых для отрасли специалистов — создан профильный учебный центр, задействованы возможности вузов, совершенствуется инфраструктура для реализации инновационных проектов. Важнейшей задачей на ближайший период Анатолий Артамонов назвал содействие повышению уровня локализации калужских фармпроизводств. По его словам, область особо заинтересована в открытии на их базах исследовательских подразделений.

Участники пресс-конференции поделились своим видением перспектив отечественной фармацевтической промышленности на период до 2020 года, роли отраслевых кластеров в обеспечении потребностей внутреннего рынка и развитии экспорта лекарств.

Калужский кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины представил генеральный директор OАO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» Анатолий Сотников. Он отметил, что на сегодня региональный кластер объединяет более 60 участников. Его производственную основу составляют заводы мировых компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДАСиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», а также российских — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-фармацевтическая компания». Общий объем привлеченных инвестиций по проектам составляет 5,7 млрд рублей, создано более трех тысяч рабочих мест. Предприятия кластера производят 139 наименований готовых лекарственных средств, в том числе по программе импортозамещения. В 2015 году объем промышленного производства здесь составил 19 млрд рублей, по итогам текущего года он может приблизиться к сумме в 30 млрд. рублей. При этом рост выпуска продукции калужскими фармпредприятиями существенно превышает рост российского рынка лекарственных средств.

Деятельность Калужского фармкластера позитивно оценили участники пресс-конференции. В частности, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Ольга Колотилова подчеркнула высокий уровень производства расположенных в калужском регионе предприятий.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов напомнил, что Калужский фармкластер вошел число 11-ти кластеров, которые будет поддерживать государство. По его мнению, в настоящее время важно уделять внимание экспортному направлению в этой сфере. «Калужская область с одним из крупнейших фармкластеров с этой задачей справится», — заметил руководитель ассоциации.

Директор компании «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Владимир Нестеренко рассказало новых проектах своей компании, которые в ближайшее время планируется реализовать при поддержке Калужской области. При этом, он подчеркнул, что в калужском регионе созданы комфортные условия для развития фармацевтического бизеса.