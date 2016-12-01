Таллин, 1 декабря, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Оборот предприятий розничной торговли Эстонии в октябре вырос в годовом сравнении на 2%, достигнув отметки в 537,4 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 декабря, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

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Заметный рост продемонстрировали продажи товаров в аптеках и магазинах косметики — на 15%, в магазинах компьютерной техники и книг — на 14%. Магазины промышленных товаров зафиксировали рост в 10%.

В то же время на 12% упал оборот фирм, торгующих автотопливом — произошло это из-за снижения цен на топливо по сравнению с октябрем 2015 года. Выручка продуктовых магазинов была в течение последних месяцев достаточно стабильной. В октябре она удержалась на прошлогоднем уровне.

Напомним, с 2016 году Департамент статистики в публикации данных месячной статистики розничной торговли полностью перешел на данные деклараций оборота налогово-таможенного департамента и прекратил сбор данных при помощи опросника о выручке.