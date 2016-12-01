Архангельск, 1 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Архангельской области имеет тенденции роста. Об этом ИА REGNUM сообщили в архангельском центре медицинской профилактики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Увеличивается число больных, выявленных в 2016 году, в сравнении с 2015 годом. Прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции за 10 месяцев 2016 года составил 39,3% по сравнению с тем же периодом 2015 года (в абсолютных числах — 227 и 163 случаев соответственно). Суммарно, за весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией в Архангельской области (1992−01.11.2016 годы) зарегистрирован 1261 житель Архангельской области.

В структуре вновь выявленных в 2016 году мужчины составили — 61,7%, женщины — 38,3%. По путям передачи ВИЧ: 40,1% ВИЧ-инфицированных заразились при гетеросексуальных контактах; 3,1% — при гомосексуальных контактах. Доля лиц, заразившихся при инъекционном употреблении, увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (36,4%) и составила 44,9%. Доминируют северяне в возрасте 21 — 30 лет (35,7%) и 31 — 40 лет (43,2%). Причём растет число новых случаев заражения в возрастной группе 31 — 40 лет, что связано с употреблением наркотиков, рискованным сексуальным поведением и низкой информированностью о ВИЧ-инфекции в этой группе населения.

Таким образом, в Архангельской области отмечается ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции с наиболее выраженным распространением в городах: Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме; Вельском, Коношском, Приморском районах области.