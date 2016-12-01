Тверь, 1 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Официальные елочные базары в Твери откроются 22 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Борис Кустодиев. Елочный торг. 1918

Места размещения елочных базаров (всего планируется точки на 22 территориях) уже определены. Работать базары будут ежедневно, с 10:00 до 22:00, до 31 декабря включительно.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году впервые на базарах будут продаваться не только местные ели, но и более пышные скандинавские и канадские.

Подготовка к празднованию Нового года в Твери уже началась: полным ходом ведутся работы по оформлению города. Как заверили в администрации города, все новогодние арт-объекты, которые украшали Тверь в прошлом году, вернутся на свои места.

Первая елка, на новогодней площади, была установлена уже 25 ноября, 30 ноября — установили и празднично украсили елку в сквере на проспекте 50 лет Октября рядом с ТЦ Светлячок. 28 ноября был завершен монтаж шестиметрового светодиодного шара на улице Трехсвятской. 30 ноября начался монтаж главной новогодней елки на площади Ленина.

Сегодня, 1 декабря, — последний день монтажа новогодних елей, а с 5 декабря праздничное настроение жителям города будет создавать новогодняя иллюминация.