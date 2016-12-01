Хабаровск, 1 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что две школьницы (12 и 13 лет) в Хабаровском крае якобы жестоко обращаются с котенком, не подтвердилась. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Koleida Котенок

«Хабаровские следователи проверили информацию о том, что якобы 2 школьницы мучили котенка, — говорится в сообщении. — Информация не подтвердилась. Котенок жив и здоров».

Отмечается, что малолетние девочки, насмотревшись в интернете на преступления хабаровских живодерок, начали имитировать издевательства над котенком, выкладывая фотографии и видео в сеть.

«Девочки намазали котенку краской живот, чтобы все подумали, что это кровь, — говорится в сообщении. — Сделали фотографии ножа рядом с котенком, имитировали сцену, где они якобы давят животное ногой, хотя на самом деле не наступали на него и так далее».

В настоящее время следователи СКР продолжают проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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