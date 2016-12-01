Москва, 1 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Применение физической силы во время ссоры между супругами не может быть оправдано, считают 77% жителей России. 9% придерживаются точки зрения, что в некоторых случаях рукоприкладство в семье оправдано. 13% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Wallspaper.ru Насилие

В представлении 42% опрошенных, семей, где супруги во время ссор применяют физическую силу, в России меньшинство; довольно много полагающих, что таких семей примерно половина (18%) или даже большинство (15%).

У трети граждан есть знакомые семьи, где применяется насилие. Если бы подруга просила совета, расходиться ли с мужем, применившим к ней силу, ей бы чаще советовали уходить от супруга. Если бы в такой ситуации оказался мужчина, он чаще получал бы совет сохранить семью.

Предложение смягчить наказание за семейные побои 44% респондентов не одобряют, 23% — одобряют. 34% опрошенных затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 16 октября 2016 года в 104 населенных пункта в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.