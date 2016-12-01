Красногорск, 1 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. 1 декабря в лесах Московской области операция «Елочка», целью которой станет защита деревьев от незаконных рубок со стороны жителей и гостей Подмосковья в преддверии празднования Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства региона.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР Как мужик за елкой ходил

В рамках операции до 1 января 2017 года инспекторы комитета, сотрудники полиции, а также общественные лесные инспекторы будут патрулировать места возможных рубок.

«Призываем всех жителей Подмосковья прежде, чем незаконно срубить новогоднюю ель, задуматься — стоит ли это делать. Помните, что одно срубленное дерево принесет непоправимый ущерб лесному фонду, поскольку растет оно не один год. Более того, уход за деревьями — труд многих людей», — отметили в комитете.

В ведомстве также напоминают, что за незаконную вырубку деревьев нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и для юридических лиц штраф составит от 200 до 300 тыс. руб. Если же нанесенный ущерб составляет более 5 тыс. рублей, то гражданину грозит уголовное дело.

В 2015 году в ходе более чем двух тысяч рейдов было выявлено 30 случаев незаконной рубки деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году новогоднюю елку жители области могли приобрести на елочных базарах, которые традиционно открываются в 20-ых числах декабря. В прошлом году в регионе работали более 400 площадок по продаже новогодних елок — не менее пяти точек по продаже на муниципалитет.