Санкт-Петербург, 1 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет Владислав Парушенков — член вооруженной банды, наводившей страх на владельцев и персонал подпольных игорных клубов в 2009−10 годах. В ходе подготовки одного из налётов бандиты застрелили милиционера и тяжело ранили его напарника. Это преступление получило большой общественный резонанс.

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Ранее подельники Парушенкова были задержаны и осуждены на различные сроки лишения свободы. Последний остававшийся безнаказанным 41-летний член преступной группировки шесть лет скрывался в лесах Приозерского района Ленинградской области, но был идентифицирован и задержан в начале июня 2016 года.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Парушенков обвиняется в бандитизме, разбое и приготовлении к нему, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия. По версии следствия, обвиняемый непосредственно участвовал в расстреле милиционеров и похищении их табельного оружия.

Как отметили в следственных органах, на вооружении бандитов имелись пистолеты, револьвер, обрез охотничьего ружья, ножи. «С декабря 2009 года по август 2010 года члены банды на территории Санкт-Петербурга совершили 9 разбойных нападений на граждан и клубы, осуществляющие нелегальную игорную деятельность, похитив более 2 млн. 500 тыс. рублей, а также 2 приготовления к разбоям», — напомнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Самое громкое преступление бандиты совершили днем 4 августа 2010 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Во время приготовления к разбойному нападению на игровой клуб к машине преступников подошли для проверки документов и автомобиля два милиционера вневедомственной охраны. Преступники сумели обезоружить милиционеров, а потом хладнокровно расстреляли лежащих сотрудников МВД. Один из них был убит на месте, второй получил тяжелейшее ранение в голову, но выжил, оставшись инвалидом. Пистолеты милиционеров были похищены.

Ранее приговором суда восьми членам банды было назначено различное наказание, от 2 до 21,5 лет лишения свободы. Парушенков с 2010 года по июнь 2016 года находился в федеральном розыске.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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