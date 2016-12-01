Новосибирск, 1 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Министерство транспорта России подтвердило информацию о выделении Новосибирской области в 2017 году одного миллиарда рублей из федерального бюджета. Новосибирская агломерация вошла в число пилотных регионов — участников федерального проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги». Из этой суммы город Новосибирск получит 480 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, подчеркнув, что кроме этого на реализацию приоритетного проекта в муниципалитете будет направлено 320 млн рублей из областного и 236 млн рублей из городского бюджетов. Таким образом, в следующем году Новосибирск получит из разных уровней бюджета более одного миллиарда рублей на дороги и развязки.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Развитие дорожно-транспортной сферы — один из главных приоритетов муниципалитета на ближайшие годы. Наш город получил возможность участвовать в этой программе, и это позволит резко увеличить объемы ремонта дорог, а в перспективе — построить ряд необходимых развязок», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Согласно заявке Новосибирска, в программу включены ремонт и капитальный ремонт 68 автомобильных дорог и реконструкция еще семи дорог (1-е Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, Гисинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная — ул. Большая, Бердское шоссе от проспекта Строителей до границы города, ул. Петухова, проспект Дзержинского — Каменское шоссе), строительство семи дорожных объектов (пешеходный мост на разъезде Иня, автомобильный мост через реку Иню, автомобильная дорога по ул. Титова — от ул. Бийской до ул. Дукача, продолжение строительства Бугринского моста в направлении от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев и от ул. Большевистской до ул. Кирова, транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост, автомобильная дорога по ул. Зыряновской в Октябрьском и Центральном районах).

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Как подчеркнули в мэрии, департамент транспорт и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска уже утвердил перечень дорог с указанием их эксплуатационного состояния и очагов аварийности. Общая протяженность этих дорог составляет — 226 км. В программе также предусмотрена ликвидация 43 мест концентрации ДТП.

Федеральная программа рассчитана до 2025 года. Главная ее цель — привести к 2018 году в нормативное состояние не менее половины дорог агломерации (к 2025 году таких дорог должно быть не менее 85%), снизить к 2018 году число мест концентрации ДТП на дорогах агломерации до половины (к 2025 году количество аварийно-опасных участков должно сократиться до 10% от уровня 2016 года). Общий объем финансирования федеральной программы с 2017 по 2025 годы — более 23 млрд рублей.

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