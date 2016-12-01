Москва, 1 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Госдуме осудили создание Конгрессом комитета по противодействию тайному влиянию России на народы и правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. «США и Конгресс валят с больной головы на здоровую, именно США влияют и тайно, и явно на народы других стран, конституционный строй других государств», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это единственная страна в мире, которая позволяет себе на законодательном уровне вмешательство на конституционный строй других государств, слом режимов и их лидеров, стирание с лица земли — которые противодействуют однополюсному миру», — отметил парламентарий.

«Попытка изобразить Россию маргинальной страной, которая бросает вызов новой мировой архитектуре не новая. Вашингтон неоднократно пытался объявлять Россию — чего бы это ни касалось — главной угрозой новому мировому порядку», — сказал Слуцкий.

«Россия выступает против всего лишь однополярного мироустройства с господством одной державы, и что недавно сказал Расмуссен, что США должны стать мировым жандармом, — вот против этого мы выступаем. Равно как и против построения однополярного мира на крови, как мы это наблюдали в Югославии, в Ираке, и то же самое сейчас происходит в Сирии, где США преследуют цель свержения режима Асада», — указал он.

«Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии надо бороться с ИГИЛ (запрещена в России), а не с Башаром Асадом, надеюсь, что такова и будет линия новой администрации США, но пока еще будем надеяться, по инерции Вашингтон, а именно Конгресс, пытается продолжить линию на обвинение России во всех смертных грехах, обвинение именно России, а не самих себя в попытках влиять на другие страны и народы, и даже создает соответствующий комитет», — говорит Слуцкий.

«Это, будем надеяться, инерционная линия на деформацию образа России и мире, линия, которая, будем надеяться, с приходом Трампа в Белый дом имеет шансы прекратиться или трансформироваться, или превратиться во что-то более конструктивное», — заключил он.

Пункт о спецгруппе включен в закон Конгресса США о финансировании разведывательных ведомств в 2017 году. Планируется, что эта группа будет каждый год отчитываться перед конгрессом о проделанной работе. Кроме того, она будет докладывать о ключевых шагах, которые были предприняты по ее инициативе.

В целом законопроект предусматривает, что в 2017 году США выделят на разведку чуть более 70 млрд долларов. Теперь документ должен рассмотреть сенат, в случае одобрения он попадет на подпись президенту.