Москва, 1 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Российский рубль в начале торгов 1 декабря повысился к доллару США и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

Так, биржевой курс евро понизился на 19 копеек к рублю и составил по состоянию на 10:00 мск 67,80 рубля.

В свою очередь, доллар США подешевел на 34 копейки — до 63,80 рубля.

Отметим, что российский рубль укрепляется к мировым валютам на фоне стремительного роста мировых цен на черное золото.