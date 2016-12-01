Нью-Дели, 1 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара на индийском заводе по производству взрывчатых веществ на юге страны, сообщает 1 декабря Associated Press.

skeeze Пожар

Пожар произошел на заводе в городе Тируччираппалли, который расположен в штате Тамилнад. Серия взрывов на заводе вызвала панику среди жителей близлежащих районов, сообщает Press Trust of India.

Сотрудники полиции обнаружили тела двух погибших, спасательные работы продолжаются. Спасатели считают, что в огне могли погибнуть еще 15 рабочих. Пожар был потушен, причина возгорания пока не установлена.

Напомним, завод производит взрывчатые вещества, которые используются для углубления и расширения водяных скважин в горных регионах, на протяжении последних 25 лет.