Великий Новгород, 1 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Новгородской области отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией: за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 205 новых случаев ВИЧ — на 17% меньше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском центре по борьбе со СПИДом «Хелпер».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Всего за 25 лет эпидемии, с 1991 года, среди жителей области зарегистрировано 3099 случаев заражения ВИЧ. За эти годы умерли 654 ВИЧ-инфицированных, при этом в прошлом году скончались 94 человека, за 9 месяцев текущего года — 71 человек.

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Великом Новгороде, Новгородском, Валдайском, Чудовском, Маловишерском районах.

По данным центра «Хелпер», доля женщин среди общего количества ВИЧ-инфицированных в регионе растёт: если в 2015 году женщин было 40% среди заражённых ВИЧ, в этом году — уже 47%. «В основном, это женщины детородного возраста. 61% всех инфицированных составляют люди в возрасте от 30 до 50 лет», — отметили в центре «Хелпер».

За последние годы на первое место выходит половой путь инфицирования, второй причиной заражения ВИЧ-инфекцией остаётся внутривенное употребление наркотиков с использованием нестерильного инструментария.

За весь период наблюдения за распространением инфекции в Новгородской области родилось 563 ребенка от ВИЧ-инфицированных женщин, при этом только 39 детям установлен диагноз ВИЧ-инфекция. За 9 месяцев 2016 года родилось 40 детей. Сейчас в центре состоят на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция 27 детей, все нуждающиеся получают антиретровирусную терапию. Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.