Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум.

Выездной матч 16-го тура РФПЛ футболисты «Ростова» проиграли «Уралу». Со счётом 1:0 победила команда из Екатеринбурга. На поле стадиона «СКА-БАНК Арена» вышел второй состав жёлто-синих. Тренерский штаб вынужденно пошёл на это, так как у команды очень плотный график и впереди заключительная игра Лиги чемпионов УЕФА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 1 декабря.

Vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Урал»

«Матч проходил в сложных условиях. Это касается погоды и нашего состава. Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию. Думаю, что ничья была бы справедливым итогом. Тяжело восстанавливать ребята эмоционально. Мешает плотный график игр. Физически они готовы, а вот психологически команде очень тяжело на финише года», — отметил главный тренер клуба Иван Данильянц.

«Ростов» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 24 очка.Что касается заключительного матча 2016 года, то «Ростов» обратился к питерскому «Зениту» с просьбой перенести встречу на весну из-за плотного графика. Но в РФС считают, что переносить матчи на весну нужно только при условии, что их проведению мешают климатические условия. Поэтому игра 3 декабря на стадионе «Олимп-2» состоится.

Напомним, этот матч из-за автоматической дисквалификации пропустил капитан команды Александр Гацкан. Ворота донского клуба вместо Сослана Джанаева защищал Никита Медведев.