Чебоксары, 1 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. За период с 18 по 24 ноября заболели 5528 человек. Показатель заболеваемости составил 447 на 100 тыс. населения, что ниже среднемноголетнего уровня на 3,3%, но выше показателя предыдущей недели (с 11 по 17 ноября) на 14%. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

Med-instrukcia.ru ОРВИ

Самая высокая заболеваемость ОРВИ регистрировались в Чебоксарах (714,2 случаев на 100 тыс. населения) и Новочебоксарске (694). Всего в Чувашии уровень заболеваемости ОРВИ превысил недельный эпидемический порог на 9,5% среди лиц 15 лет и старше, в остальных возрастных группах и в целом по республике заболеваемость не превышала эпидемиологические пороги.

Среди заболевших 70,1% составили дети в возрасте до 17 лет. Случаи гриппа не зарегистрированы. Всего госпитализировано 155 больных ОРВИ (на предыдущей неделе — 142), из них 80,6% (125) — дети до 14 лет.

С начала эпидсезона с целью мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ обследован 161 больной, возбудители заболевания определены у 44. Структура возбудителей ОРВИ составила: вирусы парагриппа — 36 (81,8%), аденовирус — 12 (18,2%).