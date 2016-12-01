Екатеринбург, 1 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 в ходе учебного полёта из-за нестабильной работы одного из двигателей вернулся на базу в Перми, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель МиГ-31

Уточняется, что поступил сигнал о нестабильной работе одного из двигателей. Пилот принял решение вернуть истребитель на аэродром базирования: посадка совершена в штатном режиме.

В настоящее время технические специалисты проверяют состояние военного самолёта и выясняют причины неисправности. В ведомстве уточнили, что 1 декабря войска Вооружённых сил России приступают к очередному циклу подготовки. В объединениях, соединениях и воинских частях всех видов и родов войск «начался новый учебный год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Минобороны РФ, в 2016 учебном году Ракетные войска стратегического назначения провели более 100 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения РВСН проводились, в том числе с привлечением межвидовых группировок войск (сил).