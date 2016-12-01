Смоленск, 1 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Уголовное дело о смерти двух женщин от суррогатного алкоголя передано в суд в Смоленской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 декабря в пресс-службе СКР. Обвиняемым по уголовному делу проходит 27-летний местный житель.

Ян Стен. Вино

5 декабря прошлого года в реанимацию областной клинической больницы были доставлены 27-летняя и 29-летняя жительницы города Сафоново. Перед этим они употребили напиток с содержанием метилового спирта. У обоих диагностировали отравление суррогатным алкоголем. Спасти их медики не смогли — обе женщины скончались.

По версии следствия, пара приобрела отраву у своего знакомого. Как считают следователи, летом 2015 года мужчина приобрел спиртосодержащую жидкость с фирменным наименованием «Коньяк Российский Кизляр» — не менее 111 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «Российский коньяк «Старый Дагестан» — не менее 35 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «Коньяк Российский Лезгинка» — не менее 35 бутылок объемом 0,5 литра каждая. Из них 60 бутылок содержали в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрации 36%, жидкость в остальных бутылках не соответствовала требованиям ГОСТов.

«Кроме того, обвиняемым была приобретена «Водка Царская охота», «водка Беленькая», «водка Мерная» в количестве не менее 81 бутылки объемом 0,5 литра каждая, «Jack Daniels», «Olmeca Blanco», «Olmeca Gold», «Blue Label Johnnie Walker», «Beefeater», «Bacardi superior», «Bacardi blak», «Pere magloire» в количестве не менее 31 бутылки объемом 1 литр каждая, также не соответствующая составу, указанному на этикетках. Вышеуказанную спиртосодержащую жидкость обвиняемый хранил в своем гараже в городе Сафоново и в гараже у своего знакомого в городе Смоленске», — сообщили в СКР.

29 ноября прошлого года обвиняемый продал пять бутылок напитка с этикетками «Коньяк Российский Кизляр», «Коньяк Российский Лезгинка», «Российский коньяк Старый Дагестан».

29 ноября 2015 года молодой человек продал своему знакомому спиртосодержащую жидкость с фирменным наименованием: в количестве не менее 2 бутылок объемом 0,5 литра каждая; в количестве не менее 2 бутылок объемом 0,5 литра каждая и в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра.

«Коньяк» мужчина принес к себе домой. Его выпили его супруга и ее приятельница, после чего скончались. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщин стало отравление метиловым спиртом в сочетании с алкоголем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что за последнее время в Смоленской области было выявлено несколько подпольных производств алкоголя. Самое крупное из них было закрыто летом этого года в деревне Труфаново: здесь работало четыре автоматизированные линии для разлива винно-водочной продукции, два ангара готового контрафактного алкоголя известных торговых брендов. Полицейские обнаружили более 500 тыс. бутылок уже готовой продукции, 57 тонн спиртосодержащей жидкости, 1,5 млн поддельных марок. Производство работало круглосуточно.

Добавим, что в 2016 году специалисты фиксировали рост числа отравлений метиловым спиртом. Так, за первые четыре месяца 2016 года в Смоленской области было зарегистрировано 74 таких случая, за тот же период 2015 — всего 20. Общее число алкогольных отравлений в регионе за 2015 год — 202.