Пермь, 1 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В пермском аэропорту «Савино» аварийную посадку совершил военный самолет. Истребитель должен был лететь из Перми в Новосибирск, но из-за отказа двигателя пришлось кружить над городом для выработки топлива. Об этом сообщает ряд СМИ.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель МиГ-31

В самолете находилось два человека. Никто не пострадал. Все обстоятельства технической неисправности и причины вынужденного приземления предстоит выяснить специальной комиссии.

Стоит отметить, что аналогичная внештатная ситуация в Перми произошла в мае 2016 года. Сработал датчик «отказ двигателя».