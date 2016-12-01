Симферополь, 1 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа, перешедшая с 30 ноября на ограниченный режим работы, возобновила пропускную способность в штатном режиме. Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

«Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе оператора. — Очередей нет».

Ранее на официальном сайте «Морской дирекции» сообщалось, что Керченская паромная переправа уменьшила свою пропускную способность из-за «технических трудностей». Грузовому транспорту было рекомендовано воздержаться от поездок на переправу.

Напомним, 5 сентября Керченская паромная переправа перевезла миллионный в текущем году автомобиль.