Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В качестве возможной причины взрыва газа в жилом доме под Ростовом, унесшего жизни двух человек, рассматривается поджог. Подозреваемый в его совершении задержан полицией, сообщает 1 декабря издание «Ведомости».

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По данным администрации Багаевского района Ростовской области, причина взрыва не связана с плохой работой газовых приборов. В одной из двух квартир жилого дома было разлито 50 л бензина, после чего топливо подожгли. В полиции уточнили, что подозреваемый в поджоге является жителем соседней квартиры, в настоящее время он задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 1 декабря в посёлке Федулов Ростовской области произошел взрыв бытового газа в двухквартирном доме. В результате одна из квартир оказалась полностью разрушена, вторая частично пострадала. Жертвами взрыва стали две женщины. Трое из пятерых пострадавших доставлены в больницу.