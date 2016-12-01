Москва, 1 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в мире, составляет около 40 миллионов человек, из них почти половина (17,1 млн человек) не знают о своем ВИЧ-статусе, а около 22 млн, в том числе 1,8 млн детей, не имеют доступа к лечению, сообщили в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Благодаря усилиям, предпринимаемым мировым сообществом, число новых случаев инфицирования ВИЧ в мире в 2014 году снизилось на 35% по сравнению с 2000 годом.

В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. Ежегодно ВИЧ-инфекцией заражаются десятки тысяч человек, в том числе молодежи.

Между тем, Роспотребнадзором фиксируется снижение уровня инфицирования среди 15−19 летних с 27 в 2001 г. до 1,4% в 2015 г. Вместе с тем, в группе 15−19 летних ежегодно выявляется более 1000 ВИЧ-инфицированных молодых людей, из которых 70% это девушки. Как правило, даже в случае рискованного поведения молодые люди редко обращаются к врачу и не знают свой ВИЧ-статус.

В результате проведенных опросов выявлено, что 80,7% молодых респондентов осведомлены об основных путях инфицирования ВИЧ — инфекцией и способах профилактики, вместе с тем опасаются общаться с ВИЧ-инфицированными 40% прошенных.

В ведомстве отметили, что Россия в рамках реализации Программы помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии продолжает совместную работу по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на общем эпидемиологическом пространстве.

Читайте также: ВОЗ: Свыше 14 млн носителей ВИЧ не знают о своем статусе