Псков, 1 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Псковской области с 2006 года значительно снизилось число абортов: если 10 лет назад их поводилось почти 10 тысяч, то в 2016 году — 4,6 тысячи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

sathyatripodi Двое детей

Он также заявил о росте рождаемости в Псковской области. В среднем, по его словам, количество родов составляет порядка 7 тысяч в год. Потапов отметил, что положительная динамика также связана и с увеличением количества квот на ЭКО.

По словам чиновника, за 9 месяцев 2016 года смертность в Псковской области снизилась на 1,9%. Наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, случайных отравлений алкоголем, дорожно-транспортных происшествий.

При этом сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему находятся на первом месте среди причин смертности населения Псковской области, на втором — онкология, на третьем месте — внешние причины.