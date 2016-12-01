Вашингтон, 1 декабря, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В преддверии Рождества и Нового года журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Так, на первой строчке рейтинга расположился канадский нападающий Джонатан Тэйвз, выступающий за хоккейный клуб «Чикаго». По данным американского издания, зарплата 28-летнего спортсмена в текущем сезоне составит около $16 млн.

На втором месте находится капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ($15,4 млн), третье — досталось форварду «Чикаго» Патрику Кейну ($14,8 млн).

Игрок сборной России Александр Овечкин ($14 млн), выступающий за «Вашингтон», занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги.