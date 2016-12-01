Калининград, 1 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждены два матроса-контрактника одной войсковой части за длительную самоволку. Как уточнили сегодня, 1 декабря, корреспонденту в управлении СКР по Балтийскому флоту, речь о дислоцированной в г. Балтийске войсковой части № 06017, известной также как 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

Петр Матвеев. Юный моряк

Инциденты произошли в марте 2016 года. Первым самовольно оставил часть старший водитель — заряжающий реактивного артиллерийского взвода Денис Шипилов, второй дезертир — гвардии матрос Виктор Неяскин.

Сбежавшие матросы сумели выехать за пределы Калининградской области, Шипилов до июля проживал у своих родителей в Воронежской области, а Неяскин — в Москве, где — цитаты из материалов дела — «проводил время по своему усмотрению».

В общей сумме матросы находились в самоволке семь месяцев. По данным следствия, военнослужащие покинули своё подразделение, «желая отдохнуть от военной службы».

Оба матроса были признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту»).

Балтийский гарнизонный военный суд приговорил Шипилова и Неяскина к двум годам лишения свободы условно каждого.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что тем временем в Калининградской области военнослужащие разведывательного подразделения морской пехоты Балтфлота на тренировке, проведенной со снайперскими парами, уничтожили бандгруппу условного противника, закрепившуюся в населенном пункте на побережье Балтийского моря.