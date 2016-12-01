Вашингтон, 1 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Порядка 3 млн голосов избирателей в штате Висконсин (США) будут пересчитаны, пересчет начнется 1 декабря, сообщает агентство Associated Press.

Scott Maxwell Выборы

По словам главы избирательной комиссии штата, в большинстве городов бюллетени пересчитают вручную. В округе Милуоки пересчет будет осуществляться так же, как и в день выборов 8 ноября, — с помощью специальных машин.

Пересчет происходит впервые с 2000 года — тогда считали голоса за кандидатов Джорджа Буша — младшего и Альберта Гора. «Это точно не случай Буша с Гором», — сказал глава избиркома штата.

В штате Висконсин кандидат-республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах, обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон на 22 тыс. голосов (примерно 0,2%).

Пересчитать голоса потребовала кандидат от партии «зеленых» Джилл Стайн, она подала соответствующие петиции в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания — там везде победил Трамп.