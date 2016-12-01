Якутск, 1 декабря, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Якутии интенсивной работы по проблемам обманутых дольщиков, как того требовал президент РФ Владимир Путин, пока не наблюдается. Законопроект, который предусматривал поддержку обманутых людей и наказание для нерадивых компаний, в региональном парламенте не получил поддержки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

Финансирование на решение проблем дольщиков в бюджете не предусмотрено, отмечал автор законопроекта, депутат республики Пётр Аммосов.

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«Президент распорядился исполнить ряд поручений по обманутым дольщикам, а мы считаем это новеллой, — сказал парламентарий. — До 1 января 2017 года ещё есть возможность исправить это в бюджете, вернутся к законопроекту. Есть направления, где можно и деньги не предусматривать, а просто к ответу привлечь тех, кто людей обманул. Там суммы-то большие, за 300 миллионов зашкаливает цифра. Вопрос очень серьёзный, им надо заняться вплотную, и, если есть возможность, всё же предусмотреть средства».

Напомним, в Ленске без жилья и денег по вине нерадивых застройщиков остались в том числе бюджетники. Часть средств, внесённых ими в счёт оплаты квартиры, были положенные по закону госсубсидии. Компания ООО «СеверТепло-СтройСервис» обещала людям сдать дом ещё в 2014 году, но на данный момент здание возведено не более, чем на 30%. На 2 года опоздала с вводом многоэтажки, строящейся на деньги дольщиков в Якутске, и компания «Нова-С».

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