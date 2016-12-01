Новороссийск, Краснодарский край, 1 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Кто станет новым мэром города Новороссийска Краснодарского края, станет известно уже во второй половине января, передает корреспондент ИА REGNUM. Заседание городской думы, на котором и пройдет итоговое голосование по выбору главы города-героя, предварительно назначено на 17 января.

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Прием документов на конкурс по отбору претендентов на руководящую должность завершился 28 ноября. Всего о своем намерении бороться за кресло мэра города изъявили 16 человек. В основном, это представители бизнес-кругов. В настоящее время конкурсная комиссия приступила к оценке своевременности и достоверности предоставленных кандидатами документов. Это первый этап конкурса, по результатам которого будут определены кандидаты, проходящие во второй тур. Таковых должно быть не менее двух.

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Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования, в ходе которого конкурсная комиссия оценивает, в том числе, профессиональные и личностные качества претендентов на высокий пост, а также их соответствие заявленным требованиям к кандидатам. За такой «экзамен» каждый конкурсант может получить от 0 до 10 баллов. Победители определяются по количеству набранных баллов.

Затем список прошедших второй тур претендентов передается в городскую думу. Последнее слово будет за депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по отбору претендентов на должность мэра Новороссийска был объявлен после того, как этот пост покинул бывший мэр города Владимир Синяговский, избранный депутатом госдумы РФ седьмого созыва. И.о. главы администрации города назначили Игоря Дяченко, бывшего первым заместителем Синяговского. За месяц, который был отведен для подачи документов, о своем желании участвовать в конкурсе заявили 16 человек. В том числе, нынешний градоначальник Игорь Дяченко и заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов. Большинство претендентов — руководители предприятий и предприниматели.