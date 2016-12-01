Радио REGNUM: первый выпуск за 1 декабря
Москва, 1 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин назначил новым главой Минэкономразвития Максима Орешкина;
- Guardian: «Оплачивать восстановление Сирии придется России»;
- Додон сбрасывает «пророссийскую» шкуру: Россия должна уйти из Приднестровья;
- В непогоду и без света: В ряде школ на Кубани отменили занятия;
- Переход к новой системе вывоза мусора откладывается на два года;
- Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию.