Москва, 1 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В ноябре общие оценки жизненной ситуации, политической обстановки в России, курса развития страны немного выросли, тогда как оценки экономического положения страны и семьи, а также уровень оптимизма в отношении будущего, напротив, снизились. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Индекс оценок политической обстановки прибавил 6 пунктов — до 60 п. (с 54 п. в сентябре-октябре). Доля позитивных ответов (26%) превышает долю негативных (18%).

Индекс оценок общего вектора развития страны демонстрирует положительную динамику второй месяц подряд: с 56 п. в сентябре до 62 п. в ноябре. Текущее значение показателя ниже пиковых цифр ноября 2015 и 2014 гг. (69 и 66 п.), при этом выше, чем результаты аналогичных периодов 2006—2013 гг.

Уровень удовлетворенности жизнью в последние четыре месяца колеблется в пределах 46−49 п. Ноябрьское значение (49 п.) проигрывает показателям 2012−2015 гг. Доля тех, кого жизнь в целом устраивает, в два раза превышает долю пессимистов (50% против 25%).

Индекс оценок экономического положения страны не смог удержать позитивного настроя августа-сентября (40 п. — максимум в 2016 г.), начав постепенно снижаться еще в октябре (в ноябре он составил 35 п.). В настоящее время 31% опрошенных считают ситуацию «плохой» или «очень плохой», и только 13% — «хорошей» или «очень хорошей».

Снижается и показатель, демонстрирующий, насколько высоко/низко российские граждане оценивают свое материальное положение: минус 6 пунктов за два месяца — до 54 п. В ноябре 2012−2015 гг., по ощущениям опрошенных, ситуация была более благоприятной. Выше среднего свой материальный достаток оценивают 11%, ниже — 23%.

Опрос проведен 19−20 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.