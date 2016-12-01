Москва, 1 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за парковку с нечитаемыми или закрытыми номерами не найдет поддержки в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Инициатива предполагает штрафы за нарушение, которое в Правилах дорожного движения не прописано», — пояснил парламентарий. По его мнению, инициатива бесперспективна. «Есть Правила дорожного движения, которые предусматривают ответственность водителя за нечитаемость номера только в случае, если машина движется. А если машина стоит, то ПДД не требуют от водителя чтобы номер был читаем», — сказал он.

Прежде всего, правительство должно уточнить ПДД, а только потом будет возможно ввести штраф за предусмотренное нарушения, пояснил депутат.

Законопроект о штрафах для водителей, припарковавших машины с закрытыми или нечитаемыми номерами внес накануне в Госдуму член Совфеда Алексей Кондратьев. За такое нарушение сенатор предлагает установить штраф в размере 2,5 тыс. рублей, а для нарушителей в Москве или Санкт-Петербурге — в размере 5 тыс. рублей.

Из-за сумятицы с парковками автовладельцы зачастую оставляют свои транспортные средства на платных парковках с закрытыми номерами.