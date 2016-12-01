Ярославль, 1 декабря, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Власти Ярославля планируют расширить схему размещения торговых ларьков в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Своими планами городские власти поделились на заседании комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля.

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Если предыдущее руководство мэрии проводило политику, направленную на сокращение количества ларьков, то новая власть заявила о том, что увеличит число законных мест для уличной торговли. В частности, городские власти предлагают расширить Схему размещения НТО и включить в нее дополнительные места для павильонов, расположенных рядом с остановочными комплексами. Ларьки на остановках запрещены правилами, принятыми в Ярославле в 2015 году. Однако многие такие павильоны были построены значительно раньше и фактически продолжают работать.

«Сейчас Схема размещения НТО на территории города Ярославля, принятая в 2015 году, включает 860 мест. Мэрия предлагает расширить ее до 1033 объектов и включить в схему торговые павильоны и киоски, находящиеся рядом с остановочными комплексами. Их будет 187. Хочу подчеркнуть, что 32 таких места уже проработаны для включения, 155 мест находятся в работе по согласованию», — рассказала на заседании комиссии начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Наталия Скорюкова.

Кроме этого мэрия Ярославля планирует снизить наполовину плату за право на размещение ларьков, а также предоставить право сдачи площадей таких объектов в аренду. Кроме того, прорабатывается вопрос о смягчении требований по размерам ларьков в зоне ЮНЕСКО. Сейчас согласованный размер 1,5 кв. м на 1,5 кв. м. В Правительство области уже направлено обращение мэрии Ярославля с просьбой об увеличении площади в два раза. Концепцию развития этой сферы представил новый заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Алексей Торопов. По его словам, основной принцип работы заключается в максимальном взаимодействии и сотрудничестве в интересах города и бизнес-сообщества. Бизнес-сообщество эти действия мэрии оценивает позитивно.

«Пока это некий протокол о намерениях, конкретных решений нет, но с точки зрения заявлений это позитивно. Эти заявления соответствуют ожиданиям предпринимательского сообщества. Вопрос в нормативных документах, которые должны быть изменены. Нам сказали, что есть юридические механизмы, которые позволят разместить ларьки на остановках. Будем ждать дальнейших действий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля, председатель ярославского отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.