Мэрия Ярославля хочет узаконить ларьки на остановках
Ярославль, 1 декабря, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Власти Ярославля планируют расширить схему размещения торговых ларьков в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Своими планами городские власти поделились на заседании комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля.
Если предыдущее руководство мэрии проводило политику, направленную на сокращение количества ларьков, то новая власть заявила о том, что увеличит число законных мест для уличной торговли. В частности, городские власти предлагают расширить Схему размещения НТО и включить в нее дополнительные места для павильонов, расположенных рядом с остановочными комплексами. Ларьки на остановках запрещены правилами, принятыми в Ярославле в 2015 году. Однако многие такие павильоны были построены значительно раньше и фактически продолжают работать.
«Сейчас Схема размещения НТО на территории города Ярославля, принятая в 2015 году, включает 860 мест. Мэрия предлагает расширить ее до 1033 объектов и включить в схему торговые павильоны и киоски, находящиеся рядом с остановочными комплексами. Их будет 187. Хочу подчеркнуть, что 32 таких места уже проработаны для включения, 155 мест находятся в работе по согласованию», — рассказала на заседании комиссии начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Наталия Скорюкова.
Кроме этого мэрия Ярославля планирует снизить наполовину плату за право на размещение ларьков, а также предоставить право сдачи площадей таких объектов в аренду. Кроме того, прорабатывается вопрос о смягчении требований по размерам ларьков в зоне ЮНЕСКО. Сейчас согласованный размер 1,5 кв. м на 1,5 кв. м. В Правительство области уже направлено обращение мэрии Ярославля с просьбой об увеличении площади в два раза. Концепцию развития этой сферы представил новый заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Алексей Торопов. По его словам, основной принцип работы заключается в максимальном взаимодействии и сотрудничестве в интересах города и бизнес-сообщества. Бизнес-сообщество эти действия мэрии оценивает позитивно.
«Пока это некий протокол о намерениях, конкретных решений нет, но с точки зрения заявлений это позитивно. Эти заявления соответствуют ожиданиям предпринимательского сообщества. Вопрос в нормативных документах, которые должны быть изменены. Нам сказали, что есть юридические механизмы, которые позволят разместить ларьки на остановках. Будем ждать дальнейших действий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля, председатель ярославского отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.