Салехард, 1 декабря, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ждет от президента поручения для развития Арктики. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин будет сегодня присутствовать на оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб главы региона.

Арктика

Сегодняшнее обращение главы государства станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Владимира Путина. Выступление президента России Владимира Путина начнётся в 12:00 по московскому времени в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Год был сложным для Ямала. Для всей России. Много непростых событий мы пережили. Но именно этот год оказался решающим — наша великая страна сплотилась, преодолев все самые трудные препятствия, и всё серьёзнее влияет на геополитический расклад в мире. Конечно, жду, что прозвучат важные установки и поручения для развития Арктической зоны России, для достижения социальных и экономических ориентиров. Готовы к любым задачам от нашего президента», — прокомментировал Дмитрий Кобылкин ожидание главных посылов президента страны.