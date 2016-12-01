Москва, 1 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Максимальный рост тарифов на ЖКУ в Москве с 1 июля 2017 года составит в среднем 7%. Соответствующее распоряжение, подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы на услуги ЖКХ

Согласно тексту распоряжения о предельном индексе роста тарифов на услуги ЖКХ, до 1 июля 2017 года роста коммунальных тарифов для физических лиц не будет.

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Контролировать выполнение распоряжения поручено заммэру Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталье Сергуниной и заммэру по ЖКХ Петру Бирюкову, говорится в документе.

Напомним, что по показателю на первое полугодие 2017 года Москва стала лидером среди всех регионов — рост в 6% зафиксирован в Санкт-Петербурге, Якутии и в Камчатском крае. В среднем по стране тарифы вырастут на 4,9%. Добавим, что предельный рост, зафиксированный на 2016 год в Москве, составил 7,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выпустило распоряжение, в котором утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для физлиц в среднем по российским регионам на 2017 год. Данный индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. И уже на основании него регионы определяют максимальный размер тарифов за коммунальные услуги в муниципалитетах. Москва и в этот раз не стала исключением, тарифы на коммунальные услуги будут повышены по максимуму. Это в принципе не удивительно, достаточно вспомнить, что плата за капремонт в городе составляет также максимально допустимые 15 рублей за квадратный метр. Плата установлена без какой-либо градации, для всех типов домов от новостроек до дореволюционных домов, от огромных домов на сотни квартир до маленьких домов. К тому все чаще и чаще разгораются скандалы вокруг некачественно сделанного ремонта

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