Москва, 1 декабря, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В ноте протеста Минобороны России, переданной Киеву 25 ноября, прописано, что в том случае, если украинские ракеты во время стрельб 1−2 декабря будут представлять опасность, будет отдан приказ сбивать их. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября, пишет газета «Ведомости».

Zachary D. Bell Ракетная атака

Уточняется, что об угрозе сбивать ракеты в случае опасности, которая содержалась в ноте Минобороны, сообщило издание «Зеркало недели» (Украина). По данным издания, Песков подтвердил эту информацию.

Со ссылкой на видеохостинг kerch. tv (Керчь) издание сообщает о видеоролике, на котором через Керчь идёт автоколонна Вооруженных сил России с трейлерами: перевозились машины зенитно-ракетной системы С-300В, оптимизированной для противоракетной обороны. Видео было размещено 29 ноября.

Отмечается, что работающий на одном из российских предприятий по производству ПВО человек сообщил информацию, на основании которой издание сделало вывод: в ходе стрельб будут испытаны зенитная ракета 5В55 для зенитно-ракетного комплекса С-300ПС с переснаряженной боевой частью и ракета «Вильха» (ракеты для дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч»). Источник отметил, что теоретически возможно перехватить 5В55 комплексом С-300В. Но в реальности в этом случае такое невозможно. Зато возможно перехватить ракету от «Смерча», считает полковник запаса Виктор Мураховский.

Напомним, Киев без согласования с Москвой издал авиационное уведомление (НОТАМ) об активировании опасных зон в воздушном пространстве Крыма в связи с планируемыми Украиной 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами в районе «полетной информации» «Симферополь». При этом, по данным онлайн-табло аэропорта «Симферополь», российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Симферополь и из Симферополя 1 декабря.

За этим последовала реакция ряда российских ведомств, в том числе Минобороны (ведомство передало украинскому руководству ноту протеста) и Росавиации. Киев назвал реакцию Москвы «истерикой». 30 ноября официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко заявил, что учения ВСУ с ракетными стрельбами вблизи территории Крыма отменены не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы противовоздушной обороны в Крыму вынуждены нести службу в усиленном боевом режиме в связи с заявлениями Украины о проведении «учений» в воздушном пространстве РФ.