Токио, 1 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Новое произведение известного японского писателя Харуки Мураками увидит свет в феврале 2017 года. Об этом сообщает издательство «Синтёся» (Shinchosha Publishing).

stevepb Книга на столе

По данным издательства, произведение будет представлять собой крупный роман. Название книги пока не сообщается. Предыдущий роман писателя «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» был издан в 2013 году.

Мураками известен такими романами, как «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Слушай песню ветра», «Послемрак», «1Q84». Ряд его произведений экранизированы, в частности, на экраны вышли картины «Слушай песню ветра», «Все божьи дети могут танцевать», «Норвежский лес».