Москва, 1 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В течение 2016 года Воздушно-десантные войска выполняли задачи касающиеся повышения боевых возможностей войск, а так же переоснащению соединений и воинских частей на современные образцы вооружения и военной техники, которые планируется завершить к концу 2016 года, сообщили в Минобороны РФ.

Guns.allzip.org ВДВ РФ

Соединения ВДВ пополнились новейшими и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. За прошедший период в войска поступило свыше 60 единиц новейших БМД-4М и БТР-МДМ, около 40 модернизированных специальных, порядка 35 единиц колесных бронетранспортеров БТР-82А, а так же более 6 тыс. людских десантных парашютов и около 100 единиц различной воздушно-десантной техники.

В Воздушно-десантных войсках было проведено более 2300 мероприятий боевой подготовки различного масштаба.

Наряду с проведенными в ВДВ около 400 учениями различного масштаба Воздушно-десантных войска участвовали в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ — 2016», а Тульское соединение ВДВ подверглось комплексной проверке военной инспекцией Миниобороны РФ.

Кроме этого, значительно увеличилась доля участия подразделений ВДВ в мероприятиях международного военного сотрудничества. Так, в сентябре подразделения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ приняли участие в совместном учении под Псковом «Взаимодействие-2016».

В октябре подразделения Тульского соединения ВДВ в ходе проведения международного учения «Защитники дружбы-2016» впервые провели практическое десантирование личного состава и военной техники на незнакомую местность в условиях пустыни на территории Арабской Республики Египет.

В начале ноября на Балканском полуострове российские десантники совместно с подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и Белорусии провели совместное тактическое учение «Славянское братство-2016» с десантированием и боевой стрельбой.

Особенностью нового 2017 учебного года для ВДВ станет совместная подготовка батальонных и ротных тактических групп, усиленных танковыми и реактивными подразделениями военных округов, а так же подразделениями Северного флота и передовыми авианаводчиками.

В 2017 году десантники на учениях будут активно применять танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО), а так же передовых авианаводчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2016 года впервые в истории подразделение российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) со своим вооружением и техникой прибыла в Египет для участия в совместном международном учении. Международное учение проводилось в соответствии с планом Минобороны РФ и договоренностями с египетской стороной.