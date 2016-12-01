Исламабад, 1 декабря, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Избранный президент США предложил помощь в решении проблем Пакистана и назвал премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа «отличным парнем» во время телефонного разговора между лидерами двух стран, сообщает 1 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Представители Администрации премьер-министра Пакистана заявили, что вечером 30 ноября Шариф позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в президентских выборах США. Представители избранного президента США подтвердили телефонный разговор между Трампом и Шарифом.

«Президент Трамп сказал премьер-министру Навазу Шарифу, что у него очень хорошая репутация. Вы отличный парень. Вы выполняете удивительную работу, результаты которой видны во всех сферах», — говорится в заявлении администрации Шарифа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в США, состоявшихся 8 ноября текущего года.

По итогам голосования кандидат от Республиканской партии получил более 300 голосов выборщиков, а представитель Демократической партии Хиллари Клинтон — более 200 голосов.