Краснодар, 1 декабря, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В Краснодаре задержаны двое подозреваемых в нападении на кондуктора трамвая в поселке Калинино. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского управления МВД 1 декабря, один из них — 22-летний гражданин Республики Узбекистан уже дал признательные показания.

Krd.ru Трамвай

Ранее задержанный проблем с законом не имел. По данным полиции, в Краснодаре молодой человек проживает уже более года. Хулиган осознал неправомерность своего поступка и полностью в нём раскаялся. Однако теперь ему еще придется ответить за содеянное в суде. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о нанесении побоев из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье УК РФ — до двух лет лишения свободы.

Как уточнили в правоохранительном ведомстве, после нападения на кондуктора оперативники достаточно быстро вычислили подозреваемого. Выяснилось, что разыскиваемый парень часто отдыхает в ночном клубе, расположенном на улице 40 лет Победы, где, спустя несколько дней после случившегося инцидента, он и был задержан.

Накануне полиция установила и задержала второго подозреваемого в нападении на кондуктора трамвая. Им оказался 19-летний местный житель — студент одного из учебных заведений города, передает ГТРК «Кубань». Известно, что именно он наносил удары вагоновожатому.

Напомним, нападение на кондуктора трамвайного маршрута № 2 было совершено в Краснодаре рано утром 27 ноября. Группа молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избила мужчину, который пытался помешать вандалам портить имущество в вагоне. Работник трамвая был госпитализирован в 3-ю городскую больницу с сотрясением головного мозга.