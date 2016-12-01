Асбест, Свердловская область, 1 декабря, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Судья Асбестовского городского суда Свердловской области Максим Виноградов стал фигурантом уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ корреспонденту ИА REGNUM.

George Hodan Суд

Уголовное дело возбуждено четвертым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге. По версии следствия, один из предпринимателей Асбеста, действуя в сговоре с судьёй, вымогал взятку у нотариуса в размере шести миллионов рублей. За эти деньги нотариусу, в отношении которой судом рассматривалось уголовное дело по 18 эпизодам, якобы обещали вынесение оправдательного постановления Максимом Виноградовым.

Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были собраны следственными органами совместно с сотрудниками регионального УФСБ, а также после получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области.

В пресс-службе квалификационной коллегии судей Среднего Урала сообщили, что представление председателя СК РФ в отношении Максима Виноградова было удовлетворено, а полномочия самого судьи прекращены.

«Квалификационная коллегия судей Свердловской области на основе представленных материалов расследования удовлетворила представление главы СК РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Виноградова. Также квалификационная коллегия судей после проведения тайного голосования по результатам рассмотрения обращения председателя Совета судей Свердловской области приняла решение о наложении на судью Асбестовского городского суда Свердловской области Максима Виноградова дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением шестого квалификационного класса», — сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что решение о прекращении полномочий было принято на основании представленных фактов нарушения требований законодательства и норм профессиональной этики судьей Максимом Виноградовым, который своими действиями дискредитировал высокое звание судьи.