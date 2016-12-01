Москва, 1 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В России за неделю (22−28 ноября) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала ноября — 100,5%, с начала года — 105,0% (ноябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,8%, с начала года — 112,1%). Неделей ранее инфляция ускорилась до 0,2%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на масло сливочное и яйца куриные выросли на 0,9% и 0,8% соответственно, колбасу вареную, кур, молоко, сметану, сыр, творог жирный и чай — на 0,2−0,5%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,7%, крупа гречневая — на 0,3%, рыба мороженая и масло подсолнечное — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — 5,6% и 3,0% соответственно. В то же время цены на яблоки снизились на 0,4%.

На бензин автомобильный цены практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция снизилась до 0%. В сентябре начала расти — до 0,2%, в октябре до 0,4%. Инфляция в России за 10 месяцев составила 4,5%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.