«Барселона» и «Эркулес» сыграли вничью
Мадрид, 1 декабря, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эркулес» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая 30 ноября на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте, завершилась со счетом 1:1.
Yjc.ir
Стадион «Хосе Рико Перес»
На 52-й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара Давида Майнса, гости отыгрались спустя 6 минут — мяч забил Карлос Аленья.
Ответная встреча «Барселона» — «Эркулес» пройдет 21 декабря на стадионе «Ноу Камп».
Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч.
«Эркулес» (Аликанте) — «Барселона» (Барселона) — 1:1.
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