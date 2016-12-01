Мадрид, 1 декабря, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эркулес» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая 30 ноября на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте, завершилась со счетом 1:1.

Yjc.ir Стадион «Хосе Рико Перес»

На 52-й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара Давида Майнса, гости отыгрались спустя 6 минут — мяч забил Карлос Аленья.

Ответная встреча «Барселона» — «Эркулес» пройдет 21 декабря на стадионе «Ноу Камп».

Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч.

«Эркулес» (Аликанте) — «Барселона» (Барселона) — 1:1.

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