Москва, 1 декабря, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 30 ноября взлетели вверх на волне новости о достигнутом соглашении на саммите ОПЕК, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Члены картеля договорились о сокращении объёмов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Brent, наконец, смогла закрепиться выше 50 долл./баррель, коснувшись максимума 51,39, невиданного с конца октября. Дальнейший рост ограничен, потому что слишком много факторов неопределенности: разрозненные данные по квотам на добычу, неясность в отношении позиции нефтедобытчиков, не входящих в картель», — считает. эксперт

«Пока, по сообщениям Reuters, Саудовская Аравия согласилась на сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день до 10,06 млн баррелей в день. Это вернет добычу к уровням января текущего года. И это хорошо. Кроме того, Иран согласился ограничить добычу 3,8 млн баррелей в день, что ниже ранее озвучиваемых 3,9 млн», — привела цифры Афанасьева.

Но, по ее мнению, «есть и негатив: Индонезию исключают из картеля, и, похоже, ее доля в 722 тыс. баррелей в день будет распределена между членами организации. И получается, уже скорее идет распределение добычи, а не сокращение».

«Все эти факторы неопределенности ограничили дальнейший рост Brent, и текущая динамика говорит о том, что после первичного оптимизма коррекция на рынках неизбежна с вероятностью возвращения в прежний диапазон 47,20—50,00 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря цены на нефть продолжают расти на фоне успеха OPEC в заключении соглашения по ограничению нефтедобычи. Нефть марки Brent торгуется чуть выше $51,00 за баррель после скачка до шестинедельного максимума в $52,37 во время сессии 30 ноября. Нефть марки WTI, уже дорожавшая более чем на 9% 30 ноября и поднявшаяся в цене выше $50,00 за баррель, 1 декабря стоит $49,22.