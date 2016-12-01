Чита, 1 декабря, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Из-за снижения финансирования в 2017 году около 40% сельскохозяйственных предприятий станут банкротами или приблизятся к этому, заявил на заседании круглого стола с участием представителей агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов.

Константин Трайон. По дороге на рынок

«Снижение финансирования скажется на устойчивости сельскохозяйственных предприятий, — цитирует чиновника «Чита.Ру». — Около 40% всех организаций окажутся банкротами или приблизятся к этому. Поселения останутся без градообразующих предприятий. Начнется продажа скота, что приведет к сокращению поголовья на 15% и более. На восстановление потребуется около пяти лет».

Он отметил, что непоследовательные действия по развитию АПК приведут к недоверию сельхозпроизводителей.

«Прогноз профильного министра неутешителен и даже в какой-то степени апокалиптичен, но радует, что власти не занимаются шапкозакидательством, пытаются реально оценить ситуацию, — сказал в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — Хотел бы обратить при этом внимание на то, что основным сельхозпроизводителям в Забайкалье является население. По данным статистики, на частных подворьях производится 83% сельхозпродукции, тогда как на долю сельхозпредприятий и фермеров приходится 10% и 7% продукции соответственно. Если оправдаются прогнозы министра, то, соответственно, еще больше вырастет доля населения и снизится доля предприятий. То есть Забайкалье в аграрном плане станет жить этаким натуральным хозяйством».

Добавим, что, по данным Забайкалкрайстата, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в действующих ценах в январе-сентябре 2016 года составил 13,6 млрд рублей, что на 3,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.