Курильск, Сахалинская область, 1 декабря, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В селе Рейдово на острове Итуруп Сахалинской области теперь чистая вода без ограничений. Ранее старая, построенная еще в советские времена система водозабора, доставляла местным жителям много огорчений. Вода была ржавая, грязная, подавалась в дома селян с хроническими перебоями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Caas.ru Остров Итуруп. Россия

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25 ноября получено разрешение на ввод объектов новой системы водоснабжения в эксплуатацию. Новая насосная станция способна закачивать 770 кубометров воды в сутки в три вертикальных стальных резервуара. Вода в резервуарах обеззараживается с помощью озона и ультрафиолетового излучения, генерируемого непосредственно в распыленном водо-воздушном потоке. Нечто похожее происходит в природе, во время грозы. Установка очень проста и экономична. После обеззараживания совершенно чистая вода подается в дома жителей по новому водоводу — строители проложили более 13 километров наружных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года Олег Кожемяко, одержавший уверенную победу на выборах губернатора Сахалинской области, поклялся коренным образом изменить жизнь островного региона. Одним из ключевых аспектов в планах нового губернатора стало масштабное строительство во всех сферах жизни островов.