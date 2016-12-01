Тольятти, Самарская область, 1 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Минстрой Самарской области направил в федеральный центр заявку на предоставление субсидий из федерального бюджета в 2018—2019 годах на строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном». Стоимость проекта не уточняется, сообщает ИА REGNUM.

Vazclub.ru АвтоВАЗ

Заявка на финансирование проекта подготовлена в рамках реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля «ВАЗ» в Тольятти. Вице-губернатор-министр строительства Самарской области Алексей Гришин заявил, что этот объект необходим автограду для проведения массовых физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, план мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 16 сентября 2016 года.

План предполагает реализацию следующих проектов в Тольятти: реконструкцию набережной в Автозаводском районе; проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену; проектирование и строительство поликлиники на 1000 посещений в смену в 19-м квартале; проектирование и строительство легкоатлетического манежа; проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле»); проектирование и строительство центра спортивной подготовки «Немов-центр».

А также — строительство объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля».

Строительство общеобразовательной школы на 630 мест в Автозаводском районе (18-й квартал, севернее жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября).

Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест в Автозаводском районе (квартал 20).

Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом, (36×18 м) в Автозаводском районе (южнее здания № 15 по ул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»).

Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21-м квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат».

Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г. Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11 а).

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