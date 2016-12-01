Москва, 1 декабря, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Рубль 30 ноября рос. Котировки пары USD/RUB снижались к уровню 63,95. Ключевым фактором в поддержку российской валюты выступила динамика цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Однако уже к завершению недели ситуация может измениться. Дело в том, что теперь внимание будет сосредоточено на американской статистике. Если 2 декабря данные по рынку труда США будут достаточно сильными, доллар возобновит рост по всему спектру рынка, в том числе и по отношению к рублю», — пояснила Рогова.

«Тем более что российская валюта относится к категории рискованных активов, а ожидания повышения ставки ФРС США явно не способствуют росту спроса на них. Поэтому не исключен возврат к отметке 65,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря Центробанк РФ повысил официальные курсы валют. Согласно информации на сайте регулятора, доллар вырос на 29,33 коп. и составляет 65,2382 руб. Курс евро повысился на 50,01 коп. и равняется 69,3417 руб. Цена на нефть выросла до $51,00 за баррель.