Якутск, 1 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Если ничего страшного с долларом не случится, то в докризисное состояние Россия сможет вернутся через пару лет, но в 2017 году роста доходов ждать всё равно не стоит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Якутии Гаврил Парахин, комментируя заявление первого замглавы правительства РФ Игоря Шувалова о том, что доходы некоторых групп населения уже растут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

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«Я думаю, что это блеф, — сказал Гаврил Парахин. — По моим ощущениям в 2017 году будет ещё хуже, потому что сегодня то импортозамещение только начинает набирать обороты, и новые рабочие места пока в перспективе».

Депутат опасается, что к концу 2016 года в России может снова случиться непонятная ситуация с валютой, и тогда ситуация в стране станет катастрофической.

В федерации профсоюзов Якутии заявление Шувалова опровергают статистикой. В республике численность населения с доходами ниже прожиточного минимума с каждым годом стабильно растёт: с 16,7% (156 000 человек) в 2013 году до 18,9% (181 200 человек) в 2015.

«В результате значительного роста инфляции, превысившей все прогнозные значения, произошло снижение заработной платы наемных работников и реальных доходов населения. В реальном исчислении покупательная способность зарплаты большинства работников снизилась. Фактически приостановлено выполнение майских и ряда последующих указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы», — пояснили в социально-трудовом отделе Федерации профсоюзов республики.

Там также обратили внимание на ещё одну проблему: используя сложившуюся неблагоприятную ситуацию в экономике Якутии, работодатели стали задерживать выплату заработной платы, сокращать по необъективным причинам штат сотрудников. Что касается повышения зарплаты бюджетников, то и тут, считают в федерации профстоюзов, есть другая сторона медали: «Продолжающаяся «оптимизация» учреждений бюджетной сферы за счёт увеличения нагрузки на оставшихся после сокращения работников, что ведет к росту безработицы, особенно в сельской местности».

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Ситуацию с доходами населения усугубляет задолженность по выплате заработной платы, в республике составляет на сегодняшний день 67 миллионов рублей. Половина из этой суммы остается за предприятиями-банкротами, 24 миллиона рублей должны выплатить организации, зарегистрированные за пределами Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов заявил, что «по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут». По его словам, «падение доходов закончилось».